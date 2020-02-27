Происшествия
ТАССМужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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Общество
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Последний раз курс доллара находился выше отметки в 66 руб. 6 сентября 2019 года. Курс евро увеличился на 1,58%, до 72,4 руб.
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Задержанную в Турции россиянку освободили
Ранее генконсульство России сообщило, что турецкие власти задержали россиянку «в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».
Музыка
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Певец Александр Панайотов прокомментировал в Instagram слухи о своем участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Политика
Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
Экономика
В ФНС оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с зарплатой на уровне МРОТ грозит бюджетной системе потерей около 1,2 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько в ходе круглого стола Высшей школы экономики.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Общество
Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме
«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Интернет
WhatsApp в январе перестал быть самым популярным приложением в мире
По данным аналитической компании SensorTower, в январе WhatsApp потерял звание самого популярного приложения.
Футбол
Дмитрий Тарасов улетел на операцию в Италию
32-летний Дмитрий Тарасов опубликовал снимок из аэропорта в Италии. В кадре футболист предстал с костылями и медицинской маской на лице.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.