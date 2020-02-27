Происшествия
ТАССМужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Футбол
ФК «Урал» осудил «Уральские авиалинии» за отсутствие патриотизма
Заключение контракта с футбольным клубом «Спартак-Москва» со стороны «Уральских авиалиний» не патриотично по отношению к региону, считает президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.
Армия и оружие
США поддерживают Турцию по ситуации в сирийском Идлибе
США выразили обеспокоенность ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости представитель Госдепа США.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Наука
Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет
Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, и Швейцарии под руководством Алексантроу Серба (Alexantrou Serb) из Саутгемптонского университета создала систему, которая с помощью мемристора соединила искусственные нейроны с биологическими и могла передавать сигналы в обоих направлениях.
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Здоровье
У вылечившихся пациентов в Китае начали повторно выявлять коронавирус
Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% повторно выявлен коронавирус, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Политика
На Украине введут температурный контроль для въезжающих из России
На Украине собираются ввести на границе с Россией температурный контроль въезжающих на территорию страны.
Музыка
«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка
Здоровье
Директором клиники Мешалкина назначен хирург Александр Чернявский
Е.Н. Мешалкина с 28 февраля 2020 года назначен профессор, доктор медицинских наук, врач – сердечно-сосудистый хирург Александр Михайлович Чернявский, сообщили сайту Бердск-Онлайн в пресс-службе клиники.
Биатлон
Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Сборная России взяла серебро в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.
Музыка
Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил Льву Лещенко на «сбитого летчика»
Андрей Разин вновь вступил в перепалку с мэтром российской эстрады Львом Лещенко, с которым судится после скандального телешоу на одном из федеральных каналов, вышедшего в эфир еще в конце прошлого года.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
В Росгидромете предупредили о погодных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Происшествия
Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
Путин рассказал об отсутствии у него двойников
В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Футбол
Лондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы
Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
На защиту Валерии встал её супруг Иосиф Пригожин. Он отметил, что причина претензий к Валерии — в женской ревности.