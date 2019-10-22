Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

По ее данным, во вторник утром мужчина пришел в дом в деревне Дудкино ТиНАО в Москве и потребовал у находившихся там людей деньги. Когда ему отказали, он ударил ножом шестерых человек, для двух из них ранения оказались смертельными.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места убийства двух человек в новой Москве

РИА Новости07:28

СК возбудил дело по факту убийства людей в ТиНАО

Москва 2406:23

Очевидцы сообщили об убийстве человека в ТиНАО

РЕН ТВ03:34

Мужчина напал с ножом на шестерых человек в Новой Москве

Вечерняя Москва04:25

Мужчина зарезал двух человек и ранил четверых в ТиНАО

Агентство Москва04:14

В Новой Москве задержан мужчина, убивший двоих и ранивший еще четырех человек

ТАСС04:04

Опубликовано видео с места убийства двух человек в Новой Москве

Телеканал 360°05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Авто

Стало известно имя первого электрического кроссовера Mazda

Уже точно известно, что серийное производство новой Mazda MX-30 стартует в следующем году.
CarsWeek.ru 05:28
Происшествия

СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве.
ТАСС 06:24
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Общество

Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Москва 24 вчера в 12:42
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Экономика

Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
РБК вчера в 09:11
Хоккей

Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru 03:45
Политика

Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Происшествия

В Череповце ОМОН жестоко подавил фанатов на музыкальном концерте

В Череповце произошла массовая драка с сотрудниками ОМОНа на фестивале "Время колокольчиков" в Ледовом дворце.
КП - Вологда 20 октября в 18:11
Экономика

Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
РИА Новости 07:08
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие

Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией

Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Политика

Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман

Газета.Ru вчера в 15:57
Наука

На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 06:19
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Происшествия

Пассажиры сняли огромные очереди на входе во Внуково

Большие очереди образовалась перед рамками металлоискателей на входе в аэропорт Внуково.
Известия 06:40
Хоккей

Тренер «Амура» оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи

Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.
Российская газета 07:15
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Происшествия

На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф

Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 06:49
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Здоровье

Коллективу 1-й горбольницы Саратова представили нового руководителя

Сегодня нового руководителя представили коллективу больницы.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:51
Авто

Hyundai представила новый Hyundai Creta

Корейский автопроизводитель Hyundai представил кроссовер Hyundai ix25 второй генерации, известный в России под именем Creta.
Автоновости дня 07:02
Происшествия

СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Главное