Происшествия
РИА НовостиМужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
Мужчина остался жив после падения на рельсы на серой ветке московского метрополитена, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы. Один из пассажиров упал под поезд на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в среду утром.
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В Twitter московского метро сообщается, что из-за пассажира кратковременно останавливалось движение поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Пражской».РБК01:37
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