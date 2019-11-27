с чего всё началось

Мужчина остался жив после падения на рельсы на серой ветке московского метрополитена, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы. Один из пассажиров упал под поезд на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в среду утром.

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

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