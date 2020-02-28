Происшествия
ИзвестияМужчину осудили за умышленное заражение школьницы ВИЧ на Сахалине
Суд в Сахалинской области приговорил жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к двум годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
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с чего всё началось
Жителю Сахалина, который заразил 16-летнюю школьницу ВИЧ, приговорили к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Znak.comвчера в 20:55
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