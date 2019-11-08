Происшествия
Вести.RuВ Москве полицейские задержали похитителей человека
Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Происшествия
Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника
Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Известия 13:16
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Болезням российских миллениалов нашли объяснение
«Рамблер» писал, что бедность, болезни и скорую смерть поколению миллениалов (рожденных в 1986-1996 годах) предрекла в своем отчете и ассоциации Blue Cross Blue Shield, объединяющей организации медстрахования в США.
Рамблер 05:04
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мойка78 21:43
Общество
Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск
Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.
RT на русском 19:47
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Происшествия
В Британии установили личности 39 погибших в грузовике мигрантов
Полиция Эссекса установила имена всех 39 мигрантов из Вьетнама, погибших в грузовике в британском Эссексе.
Газета.Ru 20:58
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
Прибор позволяет за одну минуту определять поддельное вино.
Коммерсантъ 20:19
Культура
Сегодня в Туле назовут самые смешные комедии страны
Молодой коммунар 04:29
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня 06:47
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Экономика
WSJ узнала о планах Xerox купить HP
Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 06 ноября в 00:26
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
UfaTime.ru 10:54
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
На поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, которые проследуют по мосту через Керченский пролив в Крым, продали 3,4 тыс. билетов.
Известия 15:09
Происшествия
В Австрии экс-чиновника Минкультуры России Мазо отпустили под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение освободить бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог € 25 тыс. Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.
RT на русском 09:22
Общество
Отец Ассанжа опасается за жизнь сына в тюрьме
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.
REGNUM 21:53
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Гаджеты
OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
iXBT.com 09:22
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия
Беспилотник нарушил работу аэропорта в Японии
Ранее News.ru писал, что 19 октября в аэропорту Кансай также закрыли все полосы из-за беспилотника.
News.ru 00:22
Гаджеты
ASRock представила видеокарты Radeon RX 5700 Phantom Gaming
Компания ASRock готовит свои версии видеокарт Radeon RX 5700 семейства Phantom Gaming.
Игромания.ру 15:00
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости 21:44
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19