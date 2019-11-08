Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Москве полицейские задержали похитителей человека

Полицейские задержали подозреваемых в похищении мужчины в дилерском автоцентре на Рублевском шоссе. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.
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В Москве задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе

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МВД начало проверку по факту похищения человека на Рублевском шоссе

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В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке

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В Москве задержаны подозреваемые в попытке похищения человека

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