Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле. После сообщения о преступлении был объявлен план перехват.

Мужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе

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