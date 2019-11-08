Происшествия
Газета.RuМужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе
Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле. После сообщения о преступлении был объявлен план перехват.
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Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Гаджеты
В России запустили сервис по аренде iPhone
Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Происшествия
Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь
В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.
Технологии
Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия
Шоу-бизнес
«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть
В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
Футбол
Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Общество
Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой
Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Шоу-бизнес
Артур Ваха пообещал сделать предложение молодой невесте
55-летний актер театра и кино Артур Ваха строит отношения с 30-летней актрисой Викторией Романенко, которая родила ему наследника.
Общество
Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo
Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
Космос
«Вояджер-2» отправил данные из межзвездного пространства на Землю
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Игры
Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5
Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Транспорт
На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов
По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.
Наука
Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Гаджеты
Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны
Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Названа стоимость строительства моста через Калининградский залив
Реализация проекта строительства моста через Калининградский залив обойдется инвестору в 44 миллиарда рублей.
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.