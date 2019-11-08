Происшествия

Газета.RuГазета.RuМужчину похитили в автоцентре на Рублевском шоссе

Двое неизвестных связали и похитили мужчину в одном из автоцентров, а затем скрылись на своем автомобиле. После сообщения о преступлении был объявлен план перехват.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В Москве задержаны подозреваемые в похищении мужчины на Рублевском шоссе

ТАСС13:38

МВД начало проверку по факту похищения человека на Рублевском шоссе

Агентство Москва13:56

На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину

РИА Новости13:49

Полиция освободила мужчину, похищенного из дилерского автоцентра в Москве

Интерфакс13:50

На Рублёвском шоссе в автоцентре похитили мужчину

RT на русском14:07

В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке

РБК14:52

В Москве задержаны подозреваемые в попытке похищения человека

Известия14:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 09:41
Гаджеты

В России запустили сервис по аренде iPhone

Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН 05 ноября в 22:28
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Происшествия

Неизвестные избили битой депутата в Челябинске за просьбу не шуметь

В Челябинске шестеро человек избили битой депутата Александра Курочкина. Об этом сообщает портал 31tv.ru.
Газета.Ru 12:36
Технологии

Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия

Недвижимость.RU 15:47
Шоу-бизнес

«Насекомое»: фото Джоли в нелепом наряде слили в Сеть

В Сети опубликовали фотографии со съемочной площадки, на которых актеры, одетые в разноцветные доспехи, стоят на берегу моря.
ТВ Центр 09:46
Хоккей

Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Баффало» в Стокгольме

Sport24.ru 16:55
Футбол

Гвардиола назвал «Ливерпуль» сильнейшей командой в мире

ProstoProSport 12:27
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Авто

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

В социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии серийной Lada Vesta, пережившей обновление.
SpeedMe 01:26
Политика

Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
ТАСС 16:22
Футбол

«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

Sportbox.RU 15:56
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Общество

Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой

Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 13:06
Шоу-бизнес

Артур Ваха пообещал сделать предложение молодой невесте

55-летний актер театра и кино Артур Ваха строит отношения с 30-летней актрисой Викторией Романенко, которая родила ему наследника.
Bimru.ru 09:30
Общество

Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo

Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
Lenta.ru 14:05
Космос

«Вояджер-2» отправил данные из межзвездного пространства на Землю

Капитал страны 05 ноября в 09:18
Армия и оружие

США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:20
Здоровье

Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце

Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня 06:47
Игры

Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5

Получается, у Xbox Project Scarlett будет на несколько дней больше для предпраздничных продаж.
The GEEK 13:13
Общество

В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой

В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда вчера в 17:17
Транспорт

На поезда в Крым продано 3,4 тысячи билетов

По всей России было продано 3,4 тыс. билетов в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 13:34
Наука

Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Гаджеты

Samsung продолжает демпинговать, снижая цены на популярные смартфоны

Как сообщает источник, компания Samsung снизила цены на новенькие смартфоны Galaxy A50s и Galaxy A30s.
iXBT.com 08:03
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета 14:10
Экономика

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Экономика

Названа стоимость строительства моста через Калининградский залив

Реализация проекта строительства моста через Калининградский залив обойдется инвестору в 44 миллиарда рублей.
Эксперт Северо-Запад 08:45
Армия и оружие

Серийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное