Общество
ИзвестияМужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток. Об этом сообщил сам пассажир, Михаил Галин, в Facebook. По его словам, он с котом по имени Виктор летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.
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Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
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Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 8,5%
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Экс-замдиректора «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг признался в мошенничестве, он предстанет перед судом.
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Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
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Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
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В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
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«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора.
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Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
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Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Общество
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Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
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В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Общество
В Японском море начался выпуск 19 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
В Японском море начался выпуск 19 белух, которые ранее незаконно содержались в "китовой тюрьме" в Приморье.
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
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Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
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Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
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В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
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АвтоВАЗ готовит «зимнюю» Lada Vesta
Lada Vesta с вариатором получит пересмотренную комплектацию Comfort, которую дополнят зимним пакетом Winter.
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Политика
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
Происшествия
В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю
Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.