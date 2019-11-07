Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток. Об этом сообщил сам пассажир, Михаил Галин, в Facebook. По его словам, он с котом по имени Виктор летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.

Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота

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