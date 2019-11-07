Общество

ИзвестияИзвестияМужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота

Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток. Об этом сообщил сам пассажир, Михаил Галин, в Facebook. По его словам, он с котом по имени Виктор летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.
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Россиянина отказались пускать в самолет со слишком толстым котом

Lenta.ru10:56

Мужчину не пустили в самолет в Шереметьево из-за толстого кота

Москва 2408:11

Пассажир, которого не пустили в самолет из-за толстого кота: «Мне пришлось пойти на хитрость, не бросать же друга»

Комсомольская правда09:45

В Шереметьеве не пропустили в самолет слишком толстого кота

Вести.Ru09:25

Двойник полегче помог жирному Виктору попасть на рейс «Аэрофлота»

Фонтанка.Ру08:45

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости10:13

Располневшему коту пришлось искать дублера, чтобы его пустили на рейс

Ридус08:07
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Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

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Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы

Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
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В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
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«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора.
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Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
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Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 14:17
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Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия вчера в 08:43
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В Японском море начался выпуск 19 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

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РБК 21:23
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Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
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Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

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Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
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Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

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Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
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В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5

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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК

5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
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АвтоВАЗ готовит «зимнюю» Lada Vesta

Lada Vesta с вариатором получит пересмотренную комплектацию Comfort, которую дополнят зимним пакетом Winter.
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Политика

Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
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В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке

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Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю

Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
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