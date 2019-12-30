Культура

Газета.RuГазета.RuМузыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище". Об этом он сказал в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.
Читать в источнике
Комментировать139
Прохор Шаляпин
Я согласен, сцена — не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло.
— Прохор Шаляпин, российский певецНТВ вчера в 06:49
с чего всё началось

«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Пугачёвой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость. В студии программы «Звезды сошлись» его мнение вызвало у артистов шок и негодование.
НТВвчера в 06:49

Подробнее о событии

На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Lenta.ruвчера в 19:32

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

РИА Новостивчера в 17:44

Критик Соседов осудил Пугачеву и Ротару за концерты

URA.Ruвчера в 18:14

«Еле дышит на сцене»: критик высказался против концертов Пугачевой

РЕН ТВвчера в 18:26

«Это невозможно смотреть»: Соседов раскритиковал концерты Пугачёвой

News.ruвчера в 11:52

«Пугачева уже еле дышит»: Соседов раскритиковал концерты Примадонны

Телепрограммавчера в 11:07

«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

НТВвчера в 06:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
РИА Новости 01:12
Культура

Ушел из жизни народный артист России Константин Юченков

РЕН ТВ вчера в 06:31
Общество

Уголовное дело в отношении одного из создателей Рунета и его бизнеспартнёров появилось после конфликта с Кремлём

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Lenta.ru 02:15
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Общество

Чайка назначил прокуроров в Балаково и Красноармейск

FreeNews-Volga 02:36
Политика

РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории

Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 01:44
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Общество

В России всем гражданским самолётам могут присвоить единое название

Гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут быть переименованы и преобразованы в линейку самолётов с единым названием.
RT на русском 00:07
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 28 декабря в 14:46
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля.
ТАСС 02:07
Общество

Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года.
ТАСС 02:05
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

Discover24 02:23
Общество

Греф порассуждал о будущем кино

Lenta.ru 00:04
Экономика

Жители Колымы уже получают повышенную пенсию

Жители Магаданской области пенсии за первую половину января получат в повышенном размере досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 18:54
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Закон, согласно которому граждане имеют право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 02:22
Театры

Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков

Коммерсантъ 02:09
Происшествия

В Кузбассе нашли тело младенца, оставленного матерью на обочине дороги

РИА Новости 02:23
Единоборства

Кадыров пообещал уложить Емельяненко первым же ударом

Rusvesna.su вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru 28 декабря в 04:43
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Кино

Составлен список фильмов для праздничных выходных

Русская Планета вчера в 22:15
Политика

Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа

Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Красная весна 28 декабря в 00:25
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что дочь не одобрила ее нового бойфренда

Российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что встретила мужчину мечты, но ее дочь Арина не одобрила ее избранника.
ФАН 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Соседов
Российский журналист
Российский и украинский журналист, музыкальный критик, член Союза журналистов Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное