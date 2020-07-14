Общество

RT на русскомRT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал позорным решение Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) разрешить "Манчестер Сити" играть в Лиге чемпионов.
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Однокомнатные квартиры теряют популярность

Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
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1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
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Общество

Финляндия может открыть границы для российских граждан 11 августа

Если 11 августа Финляндия действительно примет решение открыть границы для жителей России (и, в частности, Петербурга), то это будет легко осуществить.
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Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет

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Общество

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
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«Роскосмос» начал разработку ракеты на метановом двигателе

«Разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придет на смену легендарным ракетам семейства "Союз-2"»,-- говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
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Создатели Cyberpunk 2077 не будут выпускать бесплатную демоверсию игры

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ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
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В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом

В РФ стартуют заказы на Realme X3 SuperZoom с 60-кратным зумом, который будет представлен в двух конфигурациях с разным объемом памяти.
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По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

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При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

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Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
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МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
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Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
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Spotify
Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
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