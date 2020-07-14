Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

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