Общество
RT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Культура
Женовач объяснил сокращения в МХТ большим числом хороших спектаклей
Что нового ждет зрителей – неизвестно. Очевидно, об этом скажет 7 сентября на сборе труппы худрук театра Сергей Женовач.
Собеседник 06:41
Автоспорт
Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020
Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».
Нева Спорт 13:12
Общество
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
Футбол
Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.По информации источника, 35-летний форвард может остаться в "Локо" в следующему году в зависимости от результатов.
Soccer.ru 15:23
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Компания Nissan готовит мировую премьеру нового кроссовера Ariya.
Лезги газет 18:10
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве
Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.
РИА Новости 03:35
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Политика
Госдума единогласно признала отчуждение части РФ экстремизмом
Согласно тексту, нарушение территориальной целостности и отчуждение части российской территории будут приравнены к экстремизму.
Вести.Ru 13:42
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Фигурное катание
Алёна Косторная объявила о намерении завершить карьеру в 18 лет
Чемпионка Европы 2020 года призналась, что хотела бы выступать ещё на протяжении двух сезонов, чтобы выступить на Олимпийских играх 2022 года.
Чемпионат 14:06
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Авто
Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД
С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ.
Новые автомобили вчера в 05:44
Политика
Глава Минздрава обсудил с послом США пандемию коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с американским послом Джоном Салливаном.
Общественная служба новостей 18:10
Авто
В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander
Фотография прототипа нового Mitsubishi Outlander появилась в аккаунте @creative0311 в Твиттере.
Тарантас Ньюс 04:24
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия
Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали
Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
Армия и оружие
О чём говорится в обновлённой Белой книге Минобороны Японии
Министерство обороны Японии опубликовало новую редакцию Белой книги — ежегодного доклада, посвящённого вопросам обороны островного государства.
RT на русском 16:35
Здоровье
Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима
«Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм», - резюмировал Радаев.
Регион 64 11:20
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Кино
Вышел трейлер биографической драмы о Марии Кюри «Опасный элемент»
В Сети появился первый трейлер биографической драмы «Опасный элемент» об ученом, лауреате Нобелевской премии по физике и химии Марии Склодовской-Кюри.
Культуромания вчера в 04:04
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
Собчак использовала кадры собственного задержания для рекламы
В начале ролика использованы кадры ареста Собчак.
Муксун.fm 09:08
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16