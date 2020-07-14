Общество
RT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса
За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай 11:17
Общество
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
Телепорт 05:15
Здоровье
Медучреждениям в Приморье передали 13 новых машин скорой помощи
Губернатор Олег Кожемяко во вторник вручил ключи от новых служебных автомобилей главным врачам станций скорой медицинской помощи Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, а также Арсеньевской городской больницы.
РИА Новости 03:07
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Здоровье
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Интернет
Google в США обвинили в слежке за пользователями
Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Авто
Стоит ли сейчас покупать подержанную машину
Как показал анализ порталов по торговле подержанными машинами, продажи б/у моделей снизились почти на 30%.
Car.ru 04:45
Армия и оружие
Не менее четырёх кораблей НАТО одновременно подошли к Крыму с западной стороны
Avia.pro 11 июля в 17:24
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском 16:37
Общество
Сахалинцам напоминают о штрафах за нарушение масочного режима
В Сахалинской области сохраняется масочный режим.
Сахалин.Инфо 02:30
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Авто
Отечественные автокомпоненты установят на иномарки
Сложные автокомпоненты, произведенные компаниями с российскими корнями, ранее не экспортировались на иностранные конвейеры на постоянной основе.
Газета.Ru вчера в 14:30
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
Здоровье
В Техасе за сутки выявили 10 745 случаев коронавируса
В американском штате Техас за сутки выявили 10 745 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:10
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ
В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
Общество
В Якутии за сутки выявлено 60 новых случаев коронавируса
Из 60 новых случаев коронавирусной инфекции: 31 случай выявлен в Якутске, 17 – в Алданском районе, по 5 – в Мирнинском и Нерюнгринском районах, 2 – в Хангаласском районе.
Якутия Daily вчера в 22:35
Армия и оружие
Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой
Донецк, 14 июля 2020, 17:59 — REGNUM Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой.
REGNUM 10:59
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Радио Sputnik 20:00
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00