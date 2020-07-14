Общество

RT на русскомRT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Стала известна стоимость подписки на Spotify в России

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В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify

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Музыкальный сервис Spotify объявил о запуске в России

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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

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В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify

TV Губерниявчера в 02:33
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Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
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Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

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В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
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Google в США обвинили в слежке за пользователями

Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
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Как показал анализ порталов по торговле подержанными машинами, продажи б/у моделей снизились почти на 30%.
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
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Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
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Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

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«Челси» обыграл «Норвич» благодаря голу Жиру

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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Общество

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
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Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
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ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
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В Якутии за сутки выявлено 60 новых случаев коронавируса

Из 60 новых случаев коронавирусной инфекции: 31 случай выявлен в Якутске, 17 – в Алданском районе, по 5 – в Мирнинском и Нерюнгринском районах, 2 – в Хангаласском районе.
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Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

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Газета.Ru 14:00
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Spotify
Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
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