Общество
RT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
Происшествия
Жительница Хакасии добивается возврата ребенка через федеральные СМИ
Следственный комитет отреагировал на ситуацию, которая возникла в семье жительницы Хакасии, после того как женщину показали в программе Гордона "Мужское и женское".
Среда24 23:05
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Последствия ливня устраняют в среду в Иркутске - восстанавливают электроснабжение и откачивают воду на подтопленных участках.
ТАСС 22:16
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:55
Политика
Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»
Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»
Волочкова нескромно назвала себя «балериной всея Руси».
Bimru.ru 12:18
Общество
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета 19:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Общество
В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы
В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
Общество
«Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат
В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.
РБК 22:02
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news вчера в 12:07
Политика
МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году.
Известия 11:57
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников
Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
ТК Звезда 21:26
Армия и оружие
Конгресс запретил Трампу начинать войну с Ираном
Поправку к военному бюджету на 2021 финансовый год, которая запрещает выделение денег на ведение боевых действий против Ирана, начатых без одобрения американских законодателей, одобрил Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.
ИА Красная Весна 16:31
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Кино
Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов
ToDay News Ufa 03:59
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08