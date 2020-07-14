Общество

RT на русскомRT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
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