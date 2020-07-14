Общество

RT на русскомRT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
Читать в источнике
Комментировать278

Подробнее о событии

Стала известна стоимость подписки на Spotify в России

Известия15:01

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

RT на русском14:35

Spotify в поиске русского пути

Коммерсантъ13:39

Spotify пришел в Россию. Известны официальные цены

Российская газета12:04

Музыкальный сервис Spotify объявил о запуске в России

РБК13:02

В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify

РИА Новости13:53

В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify

TV Губерниявчера в 02:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Экономика

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
15
Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
623
Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
328
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
215
Общество

Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал "Чечня сегодня".
РИА Новости 09:38
17
Авто

BYD представила первый в мире автомобиль с поддержкой 5G

Электроседан стал первым в мире транспортным средством с предустановленным модулем связи 5G.
Evo-rus.com 04:40
2
Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва 12 июля в 01:25
9
Здоровье

«Стабильней, чем грипп»: как мутирует коронавирус и будет ли нужна новая вакцина

Пока одни ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, другие уже говорят о том, что он эволюционирует.
НГС.Кемерово 21:00
Политика

Глава НАСА выразил надежду на поддержку Россией лунной программы США

Глава НАСА Джим Брайденстайн продолжает надеяться на то, что российская космическая корпорация поддержит лунную программу США.
Вечерняя Москва 21:49
Шоу-бизнес

На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку

Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
Live24 07:43
10
Армия и оружие

Трое украинских военнослужащих подорвались на мине под Горловкой

REGNUM 10:59
43
Игры

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.
REGNUM 12:02
17
Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
24
Общество

В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда

В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
165
Общество

В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы

В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
70
Политика

Жириновский заявил о непричастности ЛДПР к митингам в Хабаровске

ЛДПР не имеет отношения к стихийным митингам в Хабаровске в поддержку губернатора региона Сергея Фургала.
News.ru 08:46
51
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса

За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай 11:17
678
Общество

Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака

Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
675
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
44
Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
23
Политика

Комитет ГД одобрил поправки о голосовании в течение трех дней

Комитет Госдумы по контролю и регламенту во втором чтении поддержал направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней поправки.
ФАН 20:51
3
Технологии

Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников

Обезопасить свой мобильный банк и средства на счетах от киберпреступников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдении правил цифровой гигиены.
ТК Звезда 21:26
Авто

Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos

Накануне на портале "Росстандарта" появилась информация об отзыве 5 128 вседорожников Seltos, которые сошли с конвейера в декабре 2019 года, а также в период с января по июнь 2020 года.
Новые автомобили вчера в 23:17
28
Гаджеты

Операционная система Windows 11 станет бесплатной

Недавно стало известно, что компания Microsoft не будет требовать деньги за установку новой операционной системы Windows 11.
ToDay News Ufa вчера в 13:39
19
Общество

Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях

Ранее "Царьград" публиковал анализ китайского издания Sohu, которое изучило показания свидетелей в деле MH17.
Народные новости вчера в 14:13
13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Вануату

REGNUM 17:24
1
Политика

Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу

Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM вчера в 21:32
1
Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
14
Происшествия

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

REGNUM 21:35
1
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
279
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Spotify
Интернет-сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное