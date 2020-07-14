Общество
RT на русскомМузыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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Армия и оружие
Японский танк Type 10 впервые показали изнутри
На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика вчера в 10:30
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
С обновлением, вышедшим в ночь на 15 июля, в Dota 2 стал доступен кооперативный режим «Лабиринт Аганима».
Dota2.ru вчера в 19:09
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском вчера в 11:34
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Здоровье
235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки
За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
Общество
Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей
Первая выплата размером в 15 тысяч рублей предназначена для предпринимателей в качестве субсидии для проведения дезинфекции в помещениях и профилактики заражения коронавирусом в организации, сообщает ФБА "Экономика сегодня".
iReactor вчера в 11:55
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Турецкие власти, изменив статус собора Святой Софии на мечеть Айя-София, исправили допущенную в 1935 году историческую ошибку.
Известия вчера в 21:46
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Во время урагана в Балаково пострадали люди и упало более 70 деревьев
Всего шквалистым ветром, по данным Единой диспетчерской службы Балаковского района, было повалено более 70 деревьев, в основном тополя высотой более 15 метров, повреждены две высоковольтные опоры 11 кВт, более 20 электрических провода, четыре газовые трубы, множество автомобилей, повреждена кровля на зданиях социально-значимых объектов.
Go64.ru вчера в 22:40
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия вчера в 18:05
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 13 июля в 05:43
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 49 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:25
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm вчера в 07:41
Культура
Рыбаков: «Хабаровск — мощный сигнал всем губернаторам не делать ничего в отношении хозяйствования»
Писатель Владимир Торин поговорил с миллиардером Игорем Рыбаковым и политологами Игорем Минтусовым и Евгением Минченко, о том, смогут ли события в Хабаровске запустить волну протестов по всей стране.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:21
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
В Томской области задержан руководитель экстремистской организации
Дело по факту организации в городе Северске деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области.
REGNUM вчера в 23:56
Авто
В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях
Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
CarsWeek.ru вчера в 15:43
Авто
В России стартовали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva
В дилерские центры России поступил новый кроссовер MG Hector Plus, аналог Chevrolet Captiva.
Деловое.ТВ вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото
Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru вчера в 13:22
Кино
Появилась информация о хронометраже фильма «Довод» Кристофера Нолана
Лос-Анджелес, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM В сеть «утекла» информация о хронометраже фильма Кристофера Нолана «Довод».
REGNUM вчера в 16:53
Музыка
«Filter» Чимина из BTS лидировал в iTunes и занял первое место в США
Popcake 12 июля в 14:30
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news вчера в 10:42
Спорт
Юрченко покинул пост президента ВФЛА из-за конфликта с World Athletics
Евгений Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Юрченко был избран президентом ВФЛА 28 февраля.
ODDS.ru 13 июля в 11:06