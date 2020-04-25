Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.

с чего всё началось

По данным агентства, Леонидов вышел на прогулку с собакой в Шуваловский парк и в числе других нарушителей режима самоизоляции его задержали стражи порядка, доставившие музыканта в отдел полиции.

Музыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 997

Общество Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке В середине марта телеведущая и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак чуть не стала владелицей крабового бизнеса.

Политика Орешкин прогнозирует замедление глобализации в мире Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень сильно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьёзно пересмотрена. 15

Энергетика НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100% Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.

Происшествия Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19. 22

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 32

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. 4

Происшествия Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».

Общество Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса. 465

Происшествия В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам. 24

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,9K

Футбол СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 5,8K