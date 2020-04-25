Общество

Вести.RuВести.RuМузыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке

По данным агентства, Леонидов вышел на прогулку с собакой в Шуваловский парк и в числе других нарушителей режима самоизоляции его задержали стражи порядка, доставившие музыканта в отдел полиции.
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с чего всё началось

Забрали вместе с собакой и женой: Максим Леонидов из «Секрета» рассказал о задержании в Петербурге

Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.
Фонтанка.Ру06:11

Подробнее о событии

В Петербурге на певца Максима Леонидова составили протокол за нарушение самоизоляции

ТАСС11:22

Жена Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией

РИА Новости09:11

Беспечный собачник как беспечный ездок: за что в Петербурге задержали Максима «Секрет» Леонидова

Фонтанка.Ру10:40

Максима Леонидова отпустили из полиции после задержания за прогулку в парке с собакой

78.ru08:16

В Петербурге полиция задержала лидера группы «Секрет» Максима Леонидова

Петербургский дневник06:47

В Петербурге задержали лидера группы «Секрет» Максима Леонидова за прогулку в парке

Телеканал Санкт-Петербург08:08

Директор Максима Леонидова прокомментировал задержание артиста

РЕН ТВ07:00
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Общество

Суд заблокировал сделку Ксении Собчак на крабовом рынке

В середине марта телеведущая и бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак чуть не стала владелицей крабового бизнеса.
Forbes 13:49
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Общество

Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве

Зараженная коронавирусом жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о процессе лечения и коварстве COVID-19.
РИА Новости 13:16
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Общество

Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень медорганизаций, которые перепрофилируют в регионах для борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 08:40
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Политика

Орешкин прогнозирует замедление глобализации в мире

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень сильно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьёзно пересмотрена.
RT на русском 14:56
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Энергетика

НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском 15:32
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
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Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
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Происшествия

Ветер обрушил пешеходный мост под Ярославлем

Причиной обрушения моста, построенного в 2015 году, стал сильный ветер. Он раскачал подвесную конструкцию.
iReactor 23 апреля в 04:08
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Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва 11:53
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
4
Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
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Происшествия

Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера

Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Общество

Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
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Происшествия

В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
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Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Культура

Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

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Политика

Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 апреля, подписал указ о награждении медиков и присвоении почетных званий врачам РФ.
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Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами

Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
RT на русском 13:39
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux

Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта.
ИА Красная Весна 23 апреля в 16:45
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Максим Леонидов
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец, актёр театра и кино, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета «Секрет», а впоследствии и как сольный исполнитель.
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