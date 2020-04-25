Общество
Вести.RuМузыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке
По данным агентства, Леонидов вышел на прогулку с собакой в Шуваловский парк и в числе других нарушителей режима самоизоляции его задержали стражи порядка, доставившие музыканта в отдел полиции.
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Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.Фонтанка.Ру06:11
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В Петербурге задержали лидера группы «Секрет» Максима Леонидова за прогулку в парке
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