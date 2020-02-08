Шоу-бизнес

OAnewsOAnewsМузыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Что касается надбавок к ежемесячному пособию за доходы с гонораров, то Лоза не получает их. К слову, ранее размер пенсии озвучил режиссер Юлий Гусман, но о точной сумме говорить не стал, а также юморист Евгений Петросян, получающий чуть больше 20 000 рублей в месяц.
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с чего всё началось

Юрий Лоза озвучил размер своей пенсии

Российский певец, музыкант и композитор Юрий Лоза в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал о размере своей пенсии.
Вечерняя Москвавчера в 10:42

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Юрий Лоза озвучил размер своей пенсии

Вечерняя Москвавчера в 10:42

Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии

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Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

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