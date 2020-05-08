Музыка

REGNUMREGNUMМузыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. Клип опубликован на канале группы в YouTube.
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Флориду Чантурию увидели в клипе Little Big. Карьере в «Ленинграде» конец?

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В новом клипе Little Big грабят подпольные казино под гипнозом, прикрываясь обложкой «КП»

Комсомольская правда06:41

Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров

РИА Новости08:23
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Известия 09:58
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
10
Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
109
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
3,1K
Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
77
Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
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Гаджеты

Несколько миллионов смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома

Все смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые были выпущены после 2014 года, имели уязвимость, позволяющую хакерам взламывать их, пишет Gadgets 360 со ссылкой на эксперта безопасности Матеуша Юрчика (Mateusz Jurczyk).
Live24 вчера в 13:02
2
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
46
Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Космос

Астероид Рюгу «загорел» под солнечными лучами

N+1 13:23
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Авто

Составили список автомобилей с самым большим транспортным налогом

Автоновости дня 03:22
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Здоровье

Китайские врачи нашли коронавирус в сперме заражённых пациентов

Группа китайских исследователей обнаружила коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии.
News.ru 04:45
24
Общество

В Свердловской области введут дневной режим тишины

В Свердловской области подготовлен проект закона «режима дневной тишины», об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Вечерние Ведомости 11:44
14
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
6,1K
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
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Авто

ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

Автоновости дня 05:08
40
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости 07:24
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Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Общество

В Новосибирской области режим самоизоляции будет продлен

Пик заболеваемости в сибирских регионах еще не наступил, поэтому после 11 мая так же будут действовать ограничительные меры, в том числе масочный режим.
Atas.info 01:54
82
Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
139
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
89
Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
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Общество

Российским школьникам пришлось лазить на вышку для отправки заданий

В Пермском крае школьникам приходилось залезать на старую телевышку для отправки выполненных заданий, передает телеканал «Звезда».
9111.ru 13:35
2
Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
290
Общество

В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
70
Армия и оружие

К венесуэльским берегам направился американский десантный корабль

ГЛАС.RU 08:20
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Общество

Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted

В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.
ТК Звезда 10:50
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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