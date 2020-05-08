Музыка
REGNUMМузыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. Клип опубликован на канале группы в YouTube.
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В новом клипе Little Big грабят подпольные казино под гипнозом, прикрываясь обложкой «КП»
Комсомольская правда06:41
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