Музыка
REGNUMМузыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. Клип опубликован на канале группы в YouTube.
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В новом клипе Little Big грабят подпольные казино под гипнозом, прикрываясь обложкой «КП»
Комсомольская правда06:41
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Комментарии
Игры
Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
RuNews24.ru 05 мая в 23:38
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Единоборства
Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым
По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru 06 мая в 14:16
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года
Слово и Дело 03:22
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Киберспорт
В игру Mount & Blade II: Bannerlord добавили «мобильный телефон»
Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию, которая превращает лук в дробовик.
REGNUM 16:15
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского посла из-за Саакашвили ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение Тбилиси об отзыве грузинского посла из Киева.
Московский Комсомолец 06:30
Футбол
ФИФА временно разрешила командам проводить пять замен в матче
Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила проводить командам пять замен в матче, сообщила пресс-служба организации.
Rambler News Service 10:06
Игры
«Палач Рока после карантина»: игроки посмеялись над новым скином с пивным животом для протагониста DOOM Eternal
Некоторые игроки попытку не оценили и оставили под сообщением в Twitter, где впервые показали облик, кучу комментариев с шутками и возмущениями.
3DNews 08:30
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Общество
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Коронавирус выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса.
Московский Комсомолец 13:03
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«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Авто
Составлен список автомобилей с самым большим транспортным налогом
Специалисты составили список моделей, которые «станут в копеечку» своим владельцам.
32CARS.ru 01:57
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
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Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 13:41
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Армия и оружие
NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»
Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
Недвижимость.RU 07:14
Политика
Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии
Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 07:11
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16