Музыка

REGNUMREGNUMМузыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. Клип опубликован на канале группы в YouTube.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Флориду Чантурию увидели в клипе Little Big. Карьере в «Ленинграде» конец?

Телеканал 360°13:58

Александра Гудкова ограбили в новом клипе Little Big

РЕН ТВ12:52

Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer

Газета.Ru05:53

Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров

РИА Новости08:23

Уроженка Башкортостана снялась в новом клипе Little Big

Собака.ru07:54

Little Big представили клип на новую песню Hypnodancer

Российская газета08:29

В новом клипе Little Big грабят подпольные казино под гипнозом, прикрываясь обложкой «КП»

Комсомольская правда06:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 20:21, Ашберн

Комментарии

Игры

Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

RuNews24.ru 05 мая в 23:38
28
Общество

Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным

"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
149
Происшествия

Стало известно о ходе расследования дела об убийстве Старовойтовой

Взгляд.ру 19:55
1
Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
1,3K
Единоборства

Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым

По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru 06 мая в 14:16
4
Общество

Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины

Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
3,5K
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
3,5K
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
12
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
2,9K
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

Слово и Дело 03:22
4
Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
766
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1,5K
Киберспорт

В игру Mount & Blade II: Bannerlord добавили «мобильный телефон»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию, которая превращает лук в дробовик.
REGNUM 16:15
Происшествия

Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ

Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
1
Политика

Зеленский назвал отзыв грузинского посла из-за Саакашвили ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение Тбилиси об отзыве грузинского посла из Киева.
Московский Комсомолец 06:30
Футбол

ФИФА временно разрешила командам проводить пять замен в матче

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила проводить командам пять замен в матче, сообщила пресс-служба организации.
Rambler News Service 10:06
1
Игры

«Палач Рока после карантина»: игроки посмеялись над новым скином с пивным животом для протагониста DOOM Eternal

Некоторые игроки попытку не оценили и оставили под сообщением в Twitter, где впервые показали облик, кучу комментариев с шутками и возмущениями.
3DNews 08:30
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:42
2,6K
Общество

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Коронавирус выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса.
Московский Комсомолец 13:03
1
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
7
Авто

Составлен список автомобилей с самым большим транспортным налогом

Специалисты составили список моделей, которые «станут в копеечку» своим владельцам.
32CARS.ru 01:57
52
Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
112
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
55
Авто

Американские автодилеры вывозят автомобили в море

Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
41
Политика

МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 13:41
31
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
688
Армия и оружие

NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»

Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
Недвижимость.RU 07:14
10
Политика

Путин поздравил с годовщиной Победы народы Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин поздравил с годовщиной 75-летия Победы народы Грузии и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 07:11
94
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
397
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Lenta.ru 17:16
186
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Little Big
Российский музыкальный коллектив
Российская панк-поп-рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Коллектив должен был представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» с песней «UNO».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное