Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».

«Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ

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