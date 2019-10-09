Футбол
Sport24.ruМы разнесли Шотландию, но пока не вышли на Евро-2020. Скорее всего, это случится в воскресенье
На Евро-2020 выходят сборные, которые заняли первые два места в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мы разнесли Шотландию, но пока не вышли на Евро-2020. Скорее всего, это случится в воскресенье
Sport24.ru10 октября в 17:10
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 18:52, Вашингтон
Авто
Hyundai вложит почти 13 млрд рублей в новый завод в Петербурге
Политическая Экспертиза 10 октября в 13:47
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 10 октября в 01:49
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
RT на русском 17:15
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат вчера в 15:31
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия вчера в 15:17
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 вчера в 06:27
Кино
«Гемини» с цифровым Уиллом Смитом вышел в российский прокат
В четверг в российский прокат вышел новый фильм режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Культуромания 10 октября в 09:25
Технологии
Американский военный беспилотник сдуло ветром во время испытаний
Американский военный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который должен был стать ведомым напарником истребителя F-35 Lightning II, сдуло ветром в ходе третьего испытательного полета.
Известия 18:43
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Космос
Джим Пиблс удостоен Нобелевской премии по физике
REGNUM 10 октября в 12:39
Политика
Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице
Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны Кито на фоне протестов против повышения цен на топливо.
РБК 18:26
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
Политика
Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц
Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан.
ТАСС 05:41
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Происшествия
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Авто
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Автоэксперты выяснили, что реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов.
Известия 16:17
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Футбол
Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
Soccer.ru 02:11
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль 08:55
Игры
Nvidia добавит рейтрейсинг в старые игры. Создали отдельную команду
Nvidia создала отдельную команду для внедрения рейтрейсинга в старые игры. Разработчики заняты еще не анонсированным проектом.
Cyber.sports.ru 12:40
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Шоу-бизнес
Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой
Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
Salt Mag 03:55
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 10 октября в 09:46