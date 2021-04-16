«Мы сами недооцениваем рубль» — эксперт раскритиковал закупки валют
Российский рубль является недооцененной валютой. Об этом 16 апреля заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.В источнике
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Глава Ассоциации российских банков назвал российский рубль недооцененной валютой
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Новый День16 апреля в 10:15