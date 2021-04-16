«Ъ»: кабмин увеличит доплаты нефтяникам по демпферу до 60 млрд рублей

Правительство намерено увеличить нефтяным компаниям компенсации за сдерживание на внутреннем рынке цен на топливо - компенсации нефтяникам по демпферу в 2021 году вырастут с 1 мая с 40 млрд до 60 млрд рублей.