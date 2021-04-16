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REGNUM

«Мы сами недооцениваем рубль» — эксперт раскритиковал закупки валют

Российский рубль является недооцененной валютой. Об этом 16 апреля заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.В источнике
REGNUM
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Глава Ассоциации российских банков назвал российский рубль недооцененной валютой

Shraibikus News00:04

Глава АРБ Тосунян оценил позиции рубля на рынке

Народные новостивчера в 12:23

«Мы сами недооцениваем рубль» — эксперт раскритиковал закупки валют

REGNUM16 апреля в 09:39

Эксперт Тосунян назвал рубль недооцененной валютой

Экономика сегоднявчера в 08:23

«Как можно самим себя так девальвировать?» Отказ от доллара России не поможет

Новый День16 апреля в 10:15

Глава Ассоциации российских банков назвал рубль недооцененной валютой

ФАНвчера в 09:11
Интересное

Посол Украины в ФРГ попросил помочь с присоединением к НАТО

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал политическое руководство ФРГ добиться вступления Украины в НАТО по причине "исторической ответственности" перед украинским народом, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.
Газета.Ru22:29

«Ъ»: кабмин увеличит доплаты нефтяникам по демпферу до 60 млрд рублей

Правительство намерено увеличить нефтяным компаниям компенсации за сдерживание на внутреннем рынке цен на топливо - компенсации нефтяникам по демпферу в 2021 году вырастут с 1 мая с 40 млрд до 60 млрд рублей.
ТАСС16 апреля в 01:19

Ростех рассказал о внедрении ИИ в авиационную промышленность

Служба безопасности полетов Минобороны и АО «РТ-Техприемка» (входит в госкорпорацию «Ростех») намерены внедрить искусственный интеллект в процессы разработки и эксплуатации авиатехники, сообщила пресс-служба Ростеха.
Взгляд.ру16 апреля в 03:12

РСТ: убыток от ограничения рейсов в Турцию составил 5 млрд рублей

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Потери российских туроператоров из-за ограничения авиасообщения с Турцией составляют минимум 5 млрд рублей.
Финансовая газетавчера в 10:49