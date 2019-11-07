Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUМяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. В список претендентов вошли: Джеффри Кондогбия («Валенсия»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Дуглас Коста («Ювентус») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
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Гол Дугласа Косты в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего на неделе в Лиге чемпионов

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