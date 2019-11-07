Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. В список претендентов вошли: Джеффри Кондогбия («Валенсия»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»), Дуглас Коста («Ювентус») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Мяч в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре ЛЧ

Общество Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Политика Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Игры Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.

Интернет В WhatsApp поменялись настройки приватности В мессенджере WhatsApp изменили настройки конфиденциальности для групп и обновили систему приглашения в беседы.

Политика В ФСБ назвали число готовых вернуться в Россию родственников боевиков Бортников отметил, что сами боевики предпочитают проникать в страну по каналам нелегальной миграции и оседать при поддержке этнических ОПГ.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Армия и оружие Эрдоган заявил о задержании ребенка аль-Багдади Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали ребенка ликвидированного главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.

Общество Задержан экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев Задержан бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Происшествия Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.

Общество Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.

Политика Россия и Казахстан определили границу между странами Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Омск.

Политика На Украине завели дело после драки Ляшко с депутатом Зеленского В Киевской области полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта лидера Радикальной партии Олега Ляшко и депутата Андрея Геруса от президентской фракции "Слуга народа".

Футбол Рыбус перенесет операцию в декабре Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что ему предстоит операция в декабре.

Общество Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.

Происшествия При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Происшествия В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.

Политика «Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.