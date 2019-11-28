Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUМяч в ворота «Локомотива» вошел в число претендентов на лучший гол тура в Лиге чемпионов

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 26 ноября
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
52′
Сауль Ньигес
54′
Витоло
Жоау Феликс
58′
Эктор Эррера
60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
63′
64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
86′
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего гола по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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