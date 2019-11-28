Лига чемпионов
Sportbox.RUМяч в ворота «Локомотива» вошел в число претендентов на лучший гол тура в Лиге чемпионов
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|77′
Венделл
|77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
|77′
Дмитрий Баринов
|82′
|90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
9
Смолов
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
13
Аларио
20
Арангис
8
Бендер
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего гола по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Бендера «Локомотиву» претендует на звание лучшего в 5-м туре Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:51
Суперудар Дибалы со штрафного — среди претендентов на лучший гол тура в Лиге чемпионов
Sport24.ruвчера в 18:27
Мяч в ворота «Локомотива» вошел в число претендентов на лучший гол тура в Лиге чемпионов
Sportbox.RUвчера в 18:37
Удар хавбека «Байера» в матче с «Локомотивом» может стать лучшим голом тура в ЛЧ
Газета.Ruвчера в 19:01
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Политика
На Украине заявили о наличии пяти сценариев реинтеграции Донбасса
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Здоровье
Диетологи объяснили, как избежать жира на животе после 40 лет
Диетологи из США рассказали, как не допустить образования неприятных жировых отложений на животе после 40 лет.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока-2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Политика
В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Происшествия
Глава Донецка Ростовской области попал в ДТП
Политика
Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца.
Общество
В США назвали главный недостаток производства танков Т-90С в Индии
Эксперты американского издания Defense News считают, что локализация производства российских танков Т-90С в Индии не поможет снизить индийской стороне расходы.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери
С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Музыка
Презентован логотип «Евровидения-2020»
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5500 поступят в продажу 12 декабря
Здоровье
В курганской больнице родителей заставят платить за бесплатные анализы
Детская больница города Шадринска в Курганской области с 2020 года намерена ввести платное обследование детей на паразитов.
Кино
Комедийный детектив «Достать ножи» выходит на широкие экраны
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Транспорт
Путин открыл новую платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Наука
Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет
Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Договор аренды был заключен в сентябре 2003 г. Изначально департамент требовал взыскать с Церетели более 55 млн руб. 21,6 млн руб. из этой суммы — долг за аренду со второго квартала 2014 г. по 30 сентября 2017 г. Еще более 33,5 млн руб. — пени со второго квартала 2009 г. по 30 сентября 2017 г. Позже представитель истца сообщил, что Церетели полностью погасил основной долг.