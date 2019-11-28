Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего гола по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мяч в ворота «Локомотива» вошел в число претендентов на лучший гол тура в Лиге чемпионов

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