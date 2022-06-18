Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У.
Следственный комитет РФ установил еще двух командиров украинских войск, подозреваемых в жестоком обращении с мирным населением Донбасса, в их отношении возбуждены уголовные дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Во вторник "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.