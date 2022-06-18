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Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений

Мьянма намерена присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), центробанки двух стран ведут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У.
РИА Новости
Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "мир", также заявил Аунг Наинг У.
ПРАЙМ
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
РИА Новости
РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
РИА Новости

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В Мьянме заявили о планах присоединиться к российскому аналогу SWIFT
РБК02:37
Мьянма планирует присоединиться к российской Системе передачи финансовых сообщений
Национальная служба новостей02:16
Мьянма хочет присоединиться к российской системе передачи финансовых сообщений
РИА Новости02:05
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