Во вторник "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.