с чего всё началось

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".

Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок

Армия и оружие Перенос американского ядерного оружия в Польшу насторожил Москву Напомним, 15 мая посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер отчитала в "Твиттер" идею немецких социал-демократов, которые предложили вывести с территории ФРГ американские ядерные бомбы, находящиеся на авиабазе Бюхель с середины 1950-х. 92

Происшествия СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая. 146

Общество В Крыму за сутки зафиксировали 15 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Происшествия Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Общество Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19 Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19. 99

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. 1K

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

Общество Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция» Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов. 421

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1K

Экономика Минфин России выступил против субсидий на услуги ЖКХ По словам Хованской, Минфин остается единственным ведомством, которое не поддержало идею Минстроя и депутатов Госдумы, предложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить долю расходов граждан на оплату коммунальных услуг в общем доходе семьи с 22% до 15%. 26

Общество Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев Роспотребнадзор смягчил рекомендации (.pdf) по работе санаториев во время пандемии коронавируса COVID-19, разработанные в апреле. 99

Армия и оружие У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество Российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 «Булава-30» обладает преимуществом по переносимому ядерному заряду перед американской UGM-133A Trident II (D5), пишет РИА Новости.

Фигурное катание Алина Загитова получила водительское удостоверение Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 14

Гаджеты Motorola планирует сделать новый складной Razr в сентябре Новый Razr от Motorola, возрождение классического форм-фактора со складным экраном, определенно не является идеальным устройством, так как его производительность и камера ниже номинального.