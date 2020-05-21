Коронавирус
Газета.RuМясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
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с чего всё началось
«Бредом» назвал врач и телеведущий Александр Мясников информацию о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей, сообщается на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.Известиявчера в 23:12
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