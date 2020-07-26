Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиМясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось
Как пояснил доктор в эфире телеканала "Россия 1
", следует обратить внимание на показатели артериального давления, уровень сахара в крови, холестерин, а также контролировать обхват талии.
Российская газета11:04

Подробнее о событии

Мясников рассказал о ключевых показателях здоровья человека

RT на русском11:39

«Смертельный квартет» поможет определить риск опасных болезней

Вести.Ruвчера в 06:24

Мясников рассказал про значимый для здоровья «смертельный квартет» параметров

ФАН11:42

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

РИА Новости10:13

Доктор Мясников определил главные факторы здоровья человека

Народные новостивчера в 12:53

Врач Мясников назвал главные показатели здоровья человека

MedikForum.ruвчера в 09:14

Мясников рассказал о четырех критериях для определения здоровья человека

РИАМО11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
318
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
1
Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
49
Происшествия

В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
87
Политика

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Политика

В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 11:46
Общество

Основателя Alibaba Джека Ма вызвали в индийский суд

После обращения экс-сотрудника компании UC Web (структура Alibaba), который заявил о своем неправомерном увольнении, индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма.
Финансовая газета 12:03
Футбол

ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова

Кубань 24 вчера в 02:24
Армия и оружие

Российский «Ядерный призрак» возвращается

REGNUM 11:28
302
Армия и оружие

Пушков резко ответил польскому эксперту из-за слов о России

Алексей Пушков, член Совета Федерации, жестко раскритиковал эксперта из Польши, заявившего, что РФ может применить свою военную силу.
Discover24 02:58
6
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
9,8K
Армия и оружие

Киев начал переводить в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН

«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — сообщает штаб Объединенных сил Украины.
ИА Красная Весна 09:20
24
Происшествия

Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
80
Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
73
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
3,4K
Гаджеты

В MacBook и iMac появится долгожданная функция из Windows

Стоит отметить, что даже сканер отпечатка пальцев на данный момент присутствует далеко не во всех macBook, а в iMac его и подавно нет.
Популярная механика 10:21
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
777
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
598
Политика

Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме

Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
28
Политика

Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью.
РБК 09:49
137
Футбол

Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

Газета.Ru 11:47
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета вчера в 07:07
403
Происшествия

В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива

В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
1,1K
Космос

Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году

Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live24 24 июля в 08:01
8
Футбол

Капитан «Зенита» покидает команду

Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с "Зенитом", в составе которого он играл с февраля 2017 года.
Вести.Ru 07:05
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
33
Футбол

Карантин не помешает матчу «Манчестер Сити» и «Реала» в Лиге чемпионов

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил The Guardian, что карантин, введенный в стране для приезжающих из Испании, не помешает проведению матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
РБК спорт 10:47
Футбол

Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к составу «Челси»

Немецкий нападающий Тимо Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к своему новому клубу — «Челси».
Metaratings 07:56
Политика

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
92
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Леонидович Мясников
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное