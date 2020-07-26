Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
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Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.В источнике
С чего всё началось
Как пояснил доктор в эфире телеканала "Россия 1
", следует обратить внимание на показатели артериального давления, уровень сахара в крови, холестерин, а также контролировать обхват талии.
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