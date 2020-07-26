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РИА Новости
РИА Новости

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.В источнике
С чего всё началось
Как пояснил доктор в эфире телеканала "Россия 1
", следует обратить внимание на показатели артериального давления, уровень сахара в крови, холестерин, а также контролировать обхват талии.
Российская газетавчера в 11:04
Подробнее о событии
RT на русском

Мясников рассказал о ключевых показателях здоровья человека

RT на русскомвчера в 11:39
РИАМО

Мясников рассказал о четырех критериях для определения здоровья человека

РИАМОвчера в 11:28
MedikForum.ru

Врач Мясников назвал главные показатели здоровья человека

MedikForum.ru25 июля в 09:14
РИА Новости

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

РИА Новостивчера в 10:13
URA.Ru

Доктор Мясников назвал четыре показателя здоровья человека

URA.Ruвчера в 09:44
ФАН

Мясников рассказал про значимый для здоровья «смертельный квартет» параметров

ФАНвчера в 11:42
Вести.Ru

«Смертельный квартет» поможет определить риск опасных болезней

Вести.Ru25 июля в 06:24

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru25 июля в 11:37
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Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ruвчера в 06:00
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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