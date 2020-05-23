Коронавирус
РИА НовостиМясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Остальные больные COVID-19, по словам Мясникова, уже перенесли инфекцию и приобрели иммунитет. Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Считаю „на коленке“, в уме, но то, что на данный момент инфицированными нужно считать лишь тех, кто подхватил инфекцию только за последние 2 недели- это точно.
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Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
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Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств
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