Коронавирус

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Остальные больные COVID-19, по словам Мясникова, уже перенесли инфекцию и приобрели иммунитет. Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Александр Мясников
Считаю „на коленке“, в уме, но то, что на данный момент инфицированными нужно считать лишь тех, кто подхватил инфекцию только за последние 2 недели- это точно.
— Александр Мясников, врачИА Красная Весна 13:39

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