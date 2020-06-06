Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах.

с чего всё началось

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.

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