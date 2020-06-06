Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
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с чего всё началось
Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время традиционного "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников
" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах.
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Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом

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Врач заявил о влиянии стресса на риск заражения коронавирусом

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Доктор Мясников оценил влияние стресса на заражение коронавирусом

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Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

РИА Новости08:34

Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19

Вести.Ru06:36
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Армия и оружие

В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

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Известия 12:37
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Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей вчера в 10:25
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Футбол

СМИ: решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

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Шоу-бизнес

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Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
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Скончался актер Михаил Кокшенов

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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
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Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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По мнению диетолога Ирины Торопыгиной, самым вредным супом является солянка.
Mockva.ru 11:55
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
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Политика

Германия пригрозила штрафовать США за давление на «Северный поток-2»

Власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 09:02
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

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Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
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Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог вчера в 13:09
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Кино

Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
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Ветеран ВОВ в ответ на оскорбления Навального: Господин очень рискует

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха в своем видеообращении ответил на оскорбления оппозиционера Алексея Навального, сравнив его с генералом Андреем Власовым, который во время войны перешел на сторону гитлеровской Германии.
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
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Сахалинский депутат ответил на призыв отобрать у России Южные Курилы

Депутат Сахалинской областной думы Максим Козлов назвал призыв журналиста из Японии "отобрать Южные Курилы у России" очередным сотрясением воздуха, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:24
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Чем не Секиро: PlayWay анонсировала Ninja Simulator

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Шик: «В следующем матче есть только один вариант — три очка»

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Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
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