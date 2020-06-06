с чего всё началось

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.

Политика Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе. 663

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 6,7K

Политика Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии. 25

Гаджеты Samsung Galaxy Note 20 могут представить 5 августа Южнокорейская компания Samsung готовит к выпуску новую флагманскую линейку смартфонов Samsung Galaxy Note 20.

Политика В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов. 461

Энергетика Песков оценил влияние соглашения ОПЕК+ на мировой энергорынок Достигнутое странами ОПЕК+ соглашение положительно скажется на дальнейшей стабилизации мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 6 июня сообщает ТАСС. 1

Политика Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года по боксу украинец Денис Беринчик высказал мнение по поводу Крыма, отметив, что его соотечественники могут называть полуостров украинским, но на данный момент там подняты российские флаги. 5

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 950

Общество Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем». 626

Шоу-бизнес Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. 18

Финансы Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 345