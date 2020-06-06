Коронавирус
РИА НовостиМясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
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с чего всё началось
Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время традиционного "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах.Вести.Ru06:36
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
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Футбол
ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер
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Евро-футбол.ру 15:45
Футбол
Матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно
Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи сезона-2019/20 бесплатно.
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Футбол
Футбольный агент: «Дивеев стоит от 10 до 15 миллионов евро, он способен вырасти в игрока топ-уровня»
Футбольный агент Олег Еремин рассказал о трансфере защитника Игоря Дивеева из «Уфы» в ЦСКА, а также поделился мнением о перспективах игрока.
Матч ТВ 14:34
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Вагнер Лав может вернуться в Россию
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Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
Футбол
Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня
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Футбол
Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА
Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, перепутав при этом клуб за который выступает сейчас.
Metaratings 06:38
Хоккей
Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею
Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России.
Bobsoccer вчера в 02:09
Футбол
Тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о первых тренировках команды
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о первых тренировках команды.
Вести.Ru 14:50
Политика
Путин обязал учесть культуру в плане восстановления экономики
Глава государства заявил о необходимости учесть вопросы деятельности учреждений культуры в разрабатываемом едином плане восстановления экономики.
Газета.Ru 09:59
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Футбол
Наставник «Урала» прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов
Наставник "Урала" из Екатеринбурга Дмитрий Парфенов прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов, передает "СЭ".
Газета.Ru 12:44
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости 11:49
Футбол
Крутой трансферный поворот: Вернер выбирает «Челси», а не «Ливерпуль»
«Ливерпуль» встречался с агентами, Юрген Клопп — с самим футболистом, клуб был готов активировать сумму отступных и предложить Вернеру пухлый пятилетний контракт.
Спорт-Экспресс 03:00
Футбол
Шестая волна тестирования на коронавирус в АПЛ не выявила заражённых
Английская Премьер-лига через свой официальный сайт отчиталась о шестой волне тестирования на коронавирус среди футболистов, тренеров и персонала клубов.
Евро-футбол.ру 16:18
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 15:02
Игры
Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»
Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
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Армия и оружие
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Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04 июня в 22:18
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«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной»
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Шоу-бизнес
Жена Мартиросяна рассказала, как «подставила» Алсу перед журналистами
Супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина призналась, что однажды «подставила» певицу Алсу перед журналистами.
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Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36