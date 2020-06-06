с чего всё началось

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.

Футбол Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.

Футбол Агент: Зинченко хотел получить российский паспорт Олег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт.

Футбол ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер «Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.

Культура В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.

Футбол Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, перепутав при этом клуб за который выступает сейчас.

Хоккей Валерий Брагин стал главным тренером сборной России по хоккею Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин, Юрий Жданов Тренер-методист – Ларс Юханссон С конца января 2020 года Брагин был старшим тренером сборной России. 2

Политика Путин обязал учесть культуру в плане восстановления экономики Глава государства заявил о необходимости учесть вопросы деятельности учреждений культуры в разрабатываемом едином плане восстановления экономики. 34

Футбол Наставник «Урала» прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 клубов Наставник "Урала" из Екатеринбурга Дмитрий Парфенов прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов, передает "СЭ".

Футбол Крутой трансферный поворот: Вернер выбирает «Челси», а не «Ливерпуль» «Ливерпуль» встречался с агентами, Юрген Клопп — с самим футболистом, клуб был готов активировать сумму отступных и предложить Вернеру пухлый пятилетний контракт.

Футбол Шестая волна тестирования на коронавирус в АПЛ не выявила заражённых Английская Премьер-лига через свой официальный сайт отчиталась о шестой волне тестирования на коронавирус среди футболистов, тренеров и персонала клубов.

Энергетика Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+ Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано. 23

Футбол Макеев: «Думаю, у Карпина с Дзюбой была обоюдная неприязнь» На теориях тоже всегда проходил красной линией.С Дзюбой у Карпина были сложные отношения. Думаю, у них была обоюдная неприязнь.

Футбол «Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной» В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).

Шоу-бизнес Жена Мартиросяна рассказала, как «подставила» Алсу перед журналистами Супруга юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина призналась, что однажды «подставила» певицу Алсу перед журналистами.

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5