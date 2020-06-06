Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
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с чего всё началось

Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19

Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время традиционного "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах.
Вести.Ru06:36

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Доктор Мясников рассказал, как страх может создать условия для заражения коронавирусом

Life.ru10:59

Доктор Мясников открыл новую причину заболевания коронавирусом

Национальная служба новостей10:45

Доктор Мясников: страх снижает иммунитет от COVID-19

Вести.Ru06:36

Доктор Мясников раскрыл неожиданную причину заражения коронавирусом

Профиль09:21

Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

Lenta.ru09:16

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

РИА Новости08:34

Доктор Мясников назвал еще одну причину заражения коронавирусом

Газета.Ru10:31
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7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
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Футбол

Байер — Бавария 2:4

Газета.Ru 08:56
Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

News.ru 02:19
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Политика

США отказались возвратить России захваченную дипсобственность

США отказались возвратить России захваченную дипсобственность в Нью-Йорке.
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Общество

Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».
Lenta.ru 10:28
Кино

Вышел финальный сезон сериала «13 причин почему» от Netflix

NewInform вчера в 09:50
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Здоровье

В Ростовской области выявили 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
Kursk.com 04:11
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Общество

В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
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Общество

В Тульской области из-за коронавируса скончались два человека

В Туле из-за коронавируса скончались жители Ефремова и Богородицка в возрасте 61 и 63 лет.
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Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

В финале ролика Ургант и Гудков изображают поцелуй.
RuNews24.ru 06:26
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

REGNUM вчера в 06:22
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Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
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Отец и четверо детей погибли при пожаре в Зиминском районе

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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Технологии

Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам

Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента.
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«Валенсия» опубликовала обращение Дениса Черышева на русском языке

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Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт

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Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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В Японии изобрели маски для бассейна

Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.
РИА Новости 09:28
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Застройщики начали поднимать цены на жилье из-за выросшего спроса

Средневзвешенная стоимость первичного жилья в российских городах-миллионниках в начале июня выросла до 76 700 рублей за кв. м: это на 1% больше, чем в начале мая, и на 6% больше июня 2019-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.
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Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

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Геннадий Зюганов призвал голосовать против поправок в Конституцию

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал своих сторонников проголосовать против внесения поправок в Конституцию.
АН Между строк 04 июня в 10:38
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Эксперт рассказал, стоит ли ждать крупных магнитных бурь в июне

Крупных магнитных бурь в июне ожидать не стоит, они должны достичь максимальной активности примерно через шесть лет.
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

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В Калининградской области откроются библиотеки и бани

Власти Калининградской области приняли решение об отмене с 7 июня запрета на работу библиотек, бань и душевых, также разрешаются самостоятельные и индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах.
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Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.
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Александр Леонидович Мясников
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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