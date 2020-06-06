Страх заболеть коронавирусом снижает иммунитет и действительно может стать причиной заражения, сказал Александр Мясников во время традиционного "субботнего телеприема" на телеканале "Россия 1". В программе "Доктор Мясников" он рассказал об исследованиях, которые были проведены на лабораторных крысах.

с чего всё началось

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.

Общество Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра» Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

Общество В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. 12

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Культура Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.

Технологии Генетик рассказал, как единая база данных о россиянах поможет медикам Эксперт выразил уверенность, что создание базы будет способствовать развитию персонализированной медицины — когда врачи лечат не на основе обезличенных общих рекомендаций, а учитывают индивидуальные особенности конкретного пациента. 2

Происшествия В США полицейские в знак протеста ушли с работы Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских. 106

Общество В Японии изобрели маски для бассейна Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.

Недвижимость Застройщики начали поднимать цены на жилье из-за выросшего спроса Средневзвешенная стоимость первичного жилья в российских городах-миллионниках в начале июня выросла до 76 700 рублей за кв. м: это на 1% больше, чем в начале мая, и на 6% больше июня 2019-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН.

Космос Эксперт рассказал, стоит ли ждать крупных магнитных бурь в июне Крупных магнитных бурь в июне ожидать не стоит, они должны достичь максимальной активности примерно через шесть лет.

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 382

Общество В Калининградской области откроются библиотеки и бани Власти Калининградской области приняли решение об отмене с 7 июня запрета на работу библиотек, бань и душевых, также разрешаются самостоятельные и индивидуальные занятия в спортивных и фитнес-центрах. 1