Здоровье

Телеканал 360°Телеканал 360°Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. Это может быть ухудшение зрения, онемение конечностей, провисание носогубной складки.
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Александр Мясников
Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.
— Александр Мясников, врачРБК вчера в 21:45
с чего всё началось
В эфире телеканала «Россия 1
» эксперт объяснил, что не стоит игнорировать сильную головную боль, которая заставляет просыпаться по ночам - лучше всего в этом случае обратиться к специалисту.
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