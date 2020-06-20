Здоровье
Телеканал 360°Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. Это может быть ухудшение зрения, онемение конечностей, провисание носогубной складки.
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Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.
с чего всё началось
В эфире телеканала «Россия 1» эксперт объяснил, что не стоит игнорировать сильную головную боль, которая заставляет просыпаться по ночам - лучше всего в этом случае обратиться к специалисту.Online47.ruвчера в 18:40
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«Голова болеть не может - это кость»: Доктор Мясников рассказал о причинах боли
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