с чего всё началось

Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. Это может быть ухудшение зрения, онемение конечностей, провисание носогубной складки.

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