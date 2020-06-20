Здоровье

ИзвестияИзвестияМясников назвал признаки опасной головной боли

Головная боль, которая заставляет человекa просыпаться ночью и сопровождается изменением неврологических симптомoв, является поводом обратиться за медицинской помощью. Об этом в эфирe телеканалa «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
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с чего всё началось
В эфире телеканала «Россия 1
» эксперт объяснил, что не стоит игнорировать сильную головную боль, которая заставляет просыпаться по ночам - лучше всего в этом случае обратиться к специалисту.
Online47.ru18:40

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Мясников рассказал, какая головная боль опасна

РИА Новости09:14

Это может быть симптомом опухоли: Мясников назвал опасные типы головной боли

Царьград10:19

Мясников рассказал, какая головная боль опасна

РЕН ТВ09:51

Мясников рассказал, с какой головной болью следует обратиться к врачу

Аргументы недели09:22

Доктор Мясников назвал признаки опасной головной боли

Rambler News Service10:53

«Голова болеть не может - это кость»: Доктор Мясников рассказал о причинах боли

Комсомольская правда05:10

«Голова болеть не может - это кость»: какая головная боль действительно опасна

Вести.Ru04:52
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Экономика

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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
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Технологии

Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play

Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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Авто

Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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Политика

Die Welt: РФ нашла способ обойти санкции США против «СП-2»

В конце прошлого года США ввели санкции против «СП-2», потребовав от компаний, которые вели прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить.
Аргументы и Факты 22:01
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Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
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Игра Detroit: Become Human вышла в Steam

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
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Армия и оружие

Враг заменяет деньги в Сирии на свои и готовится присоединить регионы САР

Под предлогом ухудшения экономической ситуации в стране, падением курса сирийской лиры из-за введенного в действие Вашингтоном санкционного закона «Цезаря» Турция вводит на оккупированных ею территориях в обращение турецкие деньги.
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"За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.
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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
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Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
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Солнечное затмение произойдёт 21 июня

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Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ

Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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