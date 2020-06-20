с чего всё началось

Головная боль, которая заставляет человекa просыпаться ночью и сопровождается изменением неврологических симптомoв, является поводом обратиться за медицинской помощью. Об этом в эфирe телеканалa «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 367

Экономика В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр». 20

Армия и оружие Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16 Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения. 4

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 707

Общество В Гидрометцентре предупредили о «холодных аномалиях» Россиян предупреждают о снижении дневной температуры в центре европейской части России и "холодных аномалиях" на Урале и в Сибири. 853

Политика Владимир Путин обратится к россиянам Президент России обратится к гражданам страны в преддверии 1 июля, основного дня голосования по поправкам Конституцию. 3,6K

Общество В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя. 84

Общество В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода». 1

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 30

Политика США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня. 57

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 121

Здоровье Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания. 2

Армия и оружие Враг заменяет деньги в Сирии на свои и готовится присоединить регионы САР Под предлогом ухудшения экономической ситуации в стране, падением курса сирийской лиры из-за введенного в действие Вашингтоном санкционного закона «Цезаря» Турция вводит на оккупированных ею территориях в обращение турецкие деньги.

Общество В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр "За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 34

Общество WSJ: в США отказались от названия эскимо, чтобы не обидеть эскимосов E-radio.usa В США компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного мороженного и отказалась от слова "эскимо", чтобы не обижать группу коренных народов, которых можно встретить на территориях Гренландии, канадского Нунавута, а также Аляски и восточных районов Чукотки. 1

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 854

Политика Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд. 120

Общество Солнечное затмение произойдёт 21 июня Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве. 7