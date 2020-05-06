с чего всё началось

Врач Александр Мясников в эфире одного из YouTube-каналов 6 мая рассказал о симптомах для вызова скорой помощи. По словам специалиста, вызвать бригаду скорой помощи следует, если не удается сбить высокую температуру, при возникновении проблем с дыханием или спутанности сознания.

Экономика ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок Просьба НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок. 1

Общество В Челябинской области ввели масочный режим Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе. 140

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,3K

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 5

Общество Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.

Авто Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.

Общество Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения. 3

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 78

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Космос Дизайнеры создали «оригами-убежище» для первых лунных колонистов В убежище есть звукоизолированные каюты для уединения, а также циркадные световые панели, имитирующие различные погодные и дневные циклы, чтобы помочь поддерживать здоровые циркадные ритмы космонавтов.

Культура Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 35

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Происшествия В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина. 11

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Происшествия В Чите пару оштрафуют за фотографии в лесу В майские выходные дни в полицию Читы поступило сообщение о пожаре в лесу около микрорайона Сосновый бор. 1