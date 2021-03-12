Будьте в Плюсе
Главное
США
Видео
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ситуация в европейских странах, вызванная борьбой с коронавирусом, является, по его мнению, "мракобесием".В источнике
РИА Новости
ПолитРоссия
iReactor
Общественная служба новостей
Первый Севастопольский
Газета.Ru
ИА Красная Весна
ФАН
Gazeta.SPb
Царьград
Слово и Дело
Ридус
ФедералПресс
Lenta.ru
Российская газета
Life.ru
Национальная служба новостей
Экономика сегодня
Ёлдаш

Подробнее о событии

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в Европе с мракобесием

Life.ruвчера в 15:53

«Смотреть невозможно»: Доктор Мясников возмутился коронавирусным мракобесием Европы

Царьград16:43

Мясников счел «мракобесием» меры по борьбе с COVID-19 в Европе

Телеканал 360°вчера в 15:56

Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием

Российская газета17:04

Мясников назвал мракобесием ситуацию с коронавирусом в Европе

ФАНвчера в 15:17

Доктор Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как «мракобесие»

Lenta.ruвчера в 14:19

Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесием

РИА Новостивчера в 13:36
Интересное

Сотрудник не имел права проходить в палату к избитой на митинге женщине

Сотрудник не имел права проходить в палату к избитой на митинге женщине Роспотребнадзор наказал петербургский НИИ имени Джанелидзе за то, что в больничную палату пропустили полицейского и журналистов.
Коммерсантъвчера в 13:15

Организаторы «Евровидения-2021» не приняли песню от Белоруссии из-за политизированности

Как стало известно EVO-RUS.COM, организаторами международного музыкального конкурса «Евровидение» было принято решение не допускать группу «Галасы ЗМеста» из Беларуси к исполнению песни в Роттердаме в ее нынешнем виде.
Evo-rus.comвчера в 03:28

Участница телешоу «Дом-2» Анастасия Балинская стала жертвой пластической хирургии

В своем Instagram-аккаунте девушка пожаловалась подписчикам, что пластина, вставленная во время хирургического вмешательства в кончик ее носа, съехала в бок, и началось нагноение.
Evo-rus.com10 марта в 12:06