РИА НовостиМясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесиемВрач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ситуация в европейских странах, вызванная борьбой с коронавирусом, является, по его мнению, "мракобесием".В источникеРИА НовостиПолитРоссияiReactorОбщественная служба новостейПервый СевастопольскийГазета.RuИА Красная ВеснаФАНGazeta.SPbЦарьградСлово и ДелоРидусФедералПрессLenta.ruРоссийская газетаLife.ruНациональная служба новостейЭкономика сегодняЁлдашПодробнее о событииДоктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в Европе с мракобесиемLife.ruвчера в 15:53«Смотреть невозможно»: Доктор Мясников возмутился коронавирусным мракобесием ЕвропыЦарьград16:43Мясников счел «мракобесием» меры по борьбе с COVID-19 в ЕвропеТелеканал 360°вчера в 15:56Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесиемРоссийская газета17:04Мясников назвал мракобесием ситуацию с коронавирусом в ЕвропеФАНвчера в 15:17Доктор Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как «мракобесие»Lenta.ruвчера в 14:19Мясников назвал ситуацию с коронавирусом в Европе мракобесиемРИА Новостивчера в 13:36Показать ещёОценить107КомментироватьПоделиться