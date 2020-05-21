А тут решили в научных целых, взяли две тысячи человек в Калифорнии подряд и посмотреть - сколько, оказалось - 4,5%. В другом месте... опять взяли несколько тысяч человек оттестировали - еще 5%

Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией. Как считает доктор, заражению подверглись уже порядка семи миллионов жителей России. Он отметил, что такой вывод можно сделать на основе научных исследований специалистов из США и Франции.

Происшествия Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве Полиция возбудила уголовное дело против двоих участников конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы.

Происшествия Экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО Киев, 21 мая 2020, 16:01 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО, внеся залог.

Общество Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране. 679

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 23

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 12

Политика Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины. 18

Общество Автошколы оказались под угрозой закрытия Вызванный пандемией экономический кризис может привести к закрытию 90 процентов российских автошкол, считают представители профильных ассоциаций. 2

Игры Пенсионный фонд представляет: Just Die Already выйдет летом Над Just Die Already работает Армин Ибрисагик, один из создателей Goat Simulator.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 470

Шоу-бизнес В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.

Шоу-бизнес Самойлова требует половину доходов Джигана после развода 15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой. 23

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 255

Политика Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена. 6

Гаджеты Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений. 3