Коронавирус
РамблерМясников назвал возможное число переболевших коронавирусом россиян
Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией. Как считает доктор, заражению подверглись уже порядка семи миллионов жителей России. Он отметил, что такой вывод можно сделать на основе научных исследований специалистов из США и Франции.
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Если предположить, что у нас тоже 5% - это 7 миллионов человек в России.
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Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
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РИА Новости вчера в 06:30
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования.
РБК 08:07
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Заявление градоначальника приводится на его сайте.
Lenta.ru 12:27
Экономика
Курс биткоина опускался ниже $9000 впервые за неделю
В четверг, 21 мая, курс биткоина на бирже Binance на короткий промежуток времени опустился ниже отметки в $9000 впервые с 13 мая.
РБК 11:24
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ 11:59
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
Территория новостей 08:55
Общество
В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM вчера в 05:21
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
Происшествия
Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот
Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили релизный трейлер Aftermath
Студия NetherRealm опубликовала релизный трейлер Mortal Kombat 11: Aftermath.
CyberSport.ru 10:46