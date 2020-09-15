«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.

С чего всё началось Бывший главный врач кремлёвской больницы, главврач московской больницы №71 Александр Мясников обратился к блогеру в своём авторском Telegram-канале Царьград 03:03