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BFM.ru
BFM.ru

Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.В источнике
С чего всё началось
Бывший главный врач кремлёвской больницы, главврач московской больницы №71 Александр Мясников обратился к блогеру в своём авторском Telegram-канале
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Царьград03:03
Подробнее о событии
РБК

Доктор Мясников попросил Навального поделиться данными анализов

РБК11:30
РИА Новости

Мясников обратился к Навальному

РИА Новости09:02
ФАН

Доктор Мясников обратился к «выздоровевшему» Навальному

ФАН03:51
Национальная служба новостей

«Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному

Национальная служба новостей06:16
Рамблер

«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному

Рамблер03:46
URA.Ru

Доктор Мясников обратился к Навальному. «Сделаешь наконец правильный поступок»

URA.Ru03:19
Царьград

"Алексей, поступи честно!" Экс-кремлёвский врач дал Навальному уникальный шанс

Царьград03:03

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Live24вчера в 04:41
34

Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников пояснил, почему коронавирус не самая страшная инфекция, атаковавшая человечество.
Мясников предупредил об инфекции опаснее коронавируса
MedikForum.ru12:43
1

Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Президент Украины Владимир Зеленский осудил «нападение» на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и ожидает поступления большего количества информации об этом инциденте, передает «Интерфакс-Украина».
Ведомости12:34
528

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
61

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Киевские силовики за сутки один раз нарушили условия перемирия в ДНР

Подконтрольные Киеву подразделения ВСУ за прошедшие сутки не производили обстрелы населенных пунктов ДНР, однако один раз нарушили предписанные меры по соблюдению перемирия, которое продолжается с 27 июля.
ИА Новороссия04:19
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru06:41
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости09:56