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РИА Новости
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального. Медик опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале. Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального.В источнике
С чего всё началось
Мясников в своем Telegram-канале
 привел высказывание Рошаля, в котором тот отмечал, что российские медики спасли Навальному жизнь, и не должны страдать «за свой профессионализм».
Взгляд.ру28 августа в 11:51
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Комсомольская правда

Доктор Мясников обратился к врачам, спасшим Навального

Комсомольская правда18:38
Царьград

Что спасло Навальному жизнь? Мясников вскрыл неудобную правду о врачах

Царьград20:07
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
Lenta.ru

Мясников указал на неграмотность в диагнозе Навального

Lenta.ru28 августа в 12:43
Ruposters.ru

"Ребята, а вам родственники Навального спасибо сказали?": Мясников поддержал омских врачей

Ruposters.ru28 августа в 12:17
Взгляд.ру

Мясников: Врач никогда не напишет «больной отравлен»

Взгляд.ру28 августа в 11:51

В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца
РИА Новостивчера в 10:17
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Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Веснавчера в 16:17

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Совфеде оценили предложение о ликвидации Пенсионного фонда России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил Москве 24, что предложение депутата Сергея Миронова выглядит нереалистично и он его не поддерживает.
Москва 2428 августа в 09:35
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«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ruвчера в 13:25

Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии

Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.
ИА Красная Веснавчера в 13:28
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В Оттаве проходит акция протеста против коронавирусных ограничений

Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, протестующие требуют от властей Канады отменить все коронавирусные ограничения, которые, по их мнению, не только ограничивают свободу граждан, но также наносят ущерб национальной экономике.
ТАСС17:12

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новостивчера в 12:01
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НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия обратился к руководству хоккейной лиги с требованием профинансировать и обеспечить реализацию ряда выдвинутых предложений и пожеланий относительно борьбы с проявлениями расизма.
CT news28 августа в 06:14
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