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РИА Новости
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к коллегам из омской больницы, лечившим блогера Алексея Навального. Медик опубликовал видеоролик в своем телеграм-канале. Он поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального.В источнике
С чего всё началось
Мясников в своем Telegram-канале
 привел высказывание Рошаля, в котором тот отмечал, что российские медики спасли Навальному жизнь, и не должны страдать «за свой профессионализм».
Взгляд.ру28 августа в 11:51
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Комсомольская правда

Доктор Мясников обратился к врачам, спасшим Навального

Комсомольская правда18:38
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
Царьград

Что спасло Навальному жизнь? Мясников вскрыл неудобную правду о врачах

Царьград20:07
Lenta.ru

Мясников указал на неграмотность в диагнозе Навального

Lenta.ru28 августа в 12:43
Ruposters.ru

"Ребята, а вам родственники Навального спасибо сказали?": Мясников поддержал омских врачей

Ruposters.ru28 августа в 12:17
Взгляд.ру

Мясников: Врач никогда не напишет «больной отравлен»

Взгляд.ру28 августа в 11:51

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.
Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»
ТАСС21:13
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБКвчера в 00:32
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Lenta.ru21:33
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«Барселона» уволила клубных юристов, которые консультировали Месси

«Барселона» отказалась от услуг юридической фирмы Cuatrecasas, которая консультировала нападающего каталонцев Лионеля Месси по вопросам досрочного расторжения контакта, сообщает Marca.
Спорт-Экспрессвчера в 10:58

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить отношения с РФ

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко за все время своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.
РЕН ТВ18:13
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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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