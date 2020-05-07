Коронавирус
Live24Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников.
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Доктор Мясников объяснил, почему в России так «мало» выздоровевших коронавирусом
Московский Комсомолец09:20
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Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
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