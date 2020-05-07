Коронавирус
RT на русскомМясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил врач Александр Мясников.
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Поймите, если заболело 177 тысяч, из них 1,5 тысячи умерло. Условно остается 175 тысяч, допустим. Выздоровело 23 тысячи. Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие.
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