Поймите, если заболело 177 тысяч, из них 1,5 тысячи умерло. Условно остается 175 тысяч, допустим. Выздоровело 23 тысячи. Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие.

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил врач Александр Мясников.

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