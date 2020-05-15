Коронавирус
Live24Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он утверждает, что перчатки защитят кожу от раздражения, вызванного частым использованием антисептика и мытьем рук.
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с чего всё началось
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале.Lenta.ruвчера в 23:02
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«Ни у кого понимания нет»: Мясников разразился тирадой о вреде масок и перчаток
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
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Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
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По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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