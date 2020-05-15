с чего всё началось

Предназначение масок и перчаток объяснил в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников. Он утверждает, что перчатки защитят кожу от раздражения, вызванного частым использованием антисептика и мытьем рук.

Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

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